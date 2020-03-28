Скачать
Суббота, 28.03.2020
Президент провел ряд кадровых перестановок в ВСУ
Президент провел ряд кадровых перестановок в ВСУ
Украина закрыла границу: что происходит сегодня на пунктах пропуска
Украина закрыла границу: что происходит сегодня на пунктах пропуска
Милевский принес Динамо-Брест победу над Слуцком (Видео)
Милевский принес Динамо-Брест победу над Слуцком (Видео)
Катя Осадчая поделились нежным домашним селфи
Катя Осадчая поделились нежным домашним селфи

Катя Осадчая поделились нежным домашним селфи

Катя Осадчая поделились нежным домашним селфи
13:57 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Чуть ли не ежедневно супруги радуют поклонников новыми фотографиями.

Знаменитые украинские супруги, ведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов, соблюдают карантин и остаются дома.

Коронавирус стал причиной введения карантина во многих странах мира на разных континентах. Люди остаются дома, чтобы уберечься от инфицирования. Катя Осадчая и Юрий Горбунов тоже придерживаются этого. Они наслаждаются временем, проведенным вдвоем и с сыном Иваном. 

Звездные родители рассказывают не только о том, как развлекают сына на карантине, но и публикуют романтические уютные кадры. Пара ввела традицию. Теперь Катя и Юрий проводят вечерние прямые эфиры в инстаграме, где рассказывают о своих буднях, делятся полезными советами и отвечают на вопросы поклонников. Также они проводят время у камина.

Фото: https://www.instagram.com/p/B-O1sOthOOu/

Ведущая распространила на личной странице в инстаграме милое фото с любимым. На нем они позируют улыбающимися и счастливыми.

Украинская певица Alyona Alyona впервые показала детское фото

Вечер пятницы дома. Хотите с нами к камину? – подписала снимок Осадчая.

Отметим, по состоянию на утро 28 марта в Украине зафиксировали 311 случаев коронавируса. От COVID-19 умерли 8 человек. Четырем лицам удалось выздороветь. Граждан призывают позаботиться о собственной безопасности и без лишней надобности не выходить из дома.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Отдых, Знаменитости, Карантин, Пандемия, Катя Осадчая, Юрий Горбунов, Как проводить время на карантине.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названо самое эффективное мыло для защиты от коронавируса
02 Украина закрыла границы - что делать украинцам, которые не успели вернуться
03 У берегов Австралии началось массовое вымирание коралловых рифов (Фото)
04 На Землю обрушится невероятно сильная солнечная буря: дата
05 Как определить, что иммунитет слабый?
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минздраве опровергли очередной фейк о коронавирусе
В Минздраве опровергли очередной фейк о коронавирусе
Украина переходит на летнее время: не забудьте перевести часы
Летнее время: не забудьте перевести часы
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 28 марта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 28 марта
К Земле мчится астероид: сближение будет 29 апреля
К Земле мчится астероид: сближение будет 29 апреля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь