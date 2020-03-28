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Украинская певица Alyona Alyona впервые показала детское фото

Украинская певица Alyona Alyona впервые показала детское фото
10:01 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:По снимкам видно, что певица всегда была пухленькой и почти не изменилась.

Украинская хип-хоп исполнительница alyona alyona поделилась воспоминаниями из детства, рассказав историю о злом петухе, который издевался над всеми гостями.

Хип-хоп исполнительница alyona alyona на своей странице в Instagram впервые поделилась детскими фото. 

Вместе с фото alyona alyona поделилась интересной историей из детства о петухе, который клевал всех гостей, которые заходили к ней во двор. Птица была настоящим тираном.

Фото: https://www.instagram.com/p/B-O_VSlHQ2Z/

Эльза Хоск порадовала поклонников соблазнительными кадрами (Фото) 

В конце своего рассказа исполнительница предложила фанатам рассказать в комментариях, кусали ли их в детстве животные.

Как сообщалось ранее, Знаменитость опубликовала сексуальное фото, которое успело взбудоражить сеть. Перед камерой Оля Цыбульская предстала в соблазнительном красном боди с кружевным верхом, которое подчеркнуло ее безупречную фигуру.

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Все по теме:

Знаменитости, Украинская певица, Детские фото, Архивные снимки, Alyona Alyona.
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