Украинская певица Alyona Alyona впервые показала детское фото

Новости шоу бизнеса:По снимкам видно, что певица всегда была пухленькой и почти не изменилась.

Украинская хип-хоп исполнительница alyona alyona поделилась воспоминаниями из детства, рассказав историю о злом петухе, который издевался над всеми гостями.

Хип-хоп исполнительница alyona alyona на своей странице в Instagram впервые поделилась детскими фото.

Вместе с фото alyona alyona поделилась интересной историей из детства о петухе, который клевал всех гостей, которые заходили к ней во двор. Птица была настоящим тираном.

Фото: https://www.instagram.com/p/B-O_VSlHQ2Z/

В конце своего рассказа исполнительница предложила фанатам рассказать в комментариях, кусали ли их в детстве животные.

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