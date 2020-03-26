Эльза Хоск порадовала поклонников соблазнительными кадрами (Фото)

Новости шоу бизнеса:Шведская модель продемонстрировала стройную и привлекательную фигуру.

31-летняя Эльза Хоск стала кумиром для миллионов модниц из разных уголков мира. Всемирно известные бренды хотят, чтобы она представляла их наряды на модных показах, а глянцы с радостью изображают ее на своих обложках. Эльза Хоск знает, как выглядеть великолепно в любом образе и всегда очаровывает своими аутфитами.

На личной странице Эльзы в инстаграме появились очередные пикантные фотографии. Красавица-блондинка продемонстрировала длинные и стройные ножки. На обоих кадрах она позирует в белой футболке с надписью No problemo и трусах белого цвета. Такой откровенный наряд она дополнила белыми кроссовками с цветными вставками.

Первое фото цветное. "Ангел" позирует на фоне коричневого кожаного кресла. На лице у Эльзы едва заметный макияж, а белокурые волосы распущены и взъерошены.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Staying positive and sending you from home we got this! Публикация от elsa hosk (@hoskelsa) 21 Мар 2020 в 11:38 PDT

Другой кадр черно-белый. Здесь Хоск позирует, лежа на полу. Она подняла футболку и показала, что под ней нет нижнего белья.