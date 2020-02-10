Total black: Эльза Хоск появилась на подиуме в лаковом платье

В рамках New York Fashion Week состоялся показ премиального бренда LaQuan Smith. В своей коллекции основатель модного дома Лацюань Смит предпочел черный цвет, который стал ведущим оттенком его бунтарских и провокационных нарядов.
Среди звездных моделей его коллекции – 31-летняя шведская модель Эльза Хоск.
На подиум соблазнительная блондинка вышла в длинном облегающем лакированном платье с обнаженными плечами, которое подчеркнуло ее тонкую талию и пышную грудь. Свой наряд total black она дополнила длинными перчатками в сетку. Look подчеркнули лакированные туфли-лодочки на высоком каблуке.
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Не менее дерзкой деталью ее образа стали длинные оригинальные косички, которые контрастировали с черным аутфитом. Макияж с акцентом на глаза вызвал не меньше резонанса, ведь бледная кожа Эльзы Хоск выглядела космически в сочетании с насыщенными темными тенями.