Total black: Эльза Хоск появилась на подиуме в лаковом платье

Новости шоу бизнеса:"Ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск приняла участие в показе американского модельера Лацюань Смита.

В рамках New York Fashion Week состоялся показ премиального бренда LaQuan Smith. В своей коллекции основатель модного дома Лацюань Смит предпочел черный цвет, который стал ведущим оттенком его бунтарских и провокационных нарядов.

Среди звездных моделей его коллекции – 31-летняя шведская модель Эльза Хоск.

На подиум соблазнительная блондинка вышла в длинном облегающем лакированном платье с обнаженными плечами, которое подчеркнуло ее тонкую талию и пышную грудь. Свой наряд total black она дополнила длинными перчатками в сетку. Look подчеркнули лакированные туфли-лодочки на высоком каблуке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @hoskelsa walking for @laquan_smith #elsahosk Публикация от Elsa Hosk (@elsahosk_pt) 8 Фев 2020 в 7:59 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram @hoskelsa walking for @laquan_smith Публикация от Elsa Hosk (@elsahosk_pt) 8 Фев 2020 в 8:27 PST

Не менее дерзкой деталью ее образа стали длинные оригинальные косички, которые контрастировали с черным аутфитом. Макияж с акцентом на глаза вызвал не меньше резонанса, ведь бледная кожа Эльзы Хоск выглядела космически в сочетании с насыщенными темными тенями.