Скачать
Понедельник, 10.02.2020
Дубилет: Наша работа по борьбе с "зарплатным рабством" приближается к финишной прямой
Дубилет: Наша работа по борьбе с "зарплатным рабством" приближается к финишной прямой
Правоохранители нагрянули с обысками в Николаевскую ОГА
Правоохранители нагрянули с обысками в Николаевскую ОГА
У Пеле обострилась депрессия
У Пеле обострилась депрессия
В последний раз: герцоги Сассекские наведаются в Лондон с официальным визитом
Герцоги Сассекские наведаются в Лондон с официальным визитом

Total black: Эльза Хоск появилась на подиуме в лаковом платье

Total black: Эльза Хоск появилась на подиуме в лаковом платье
22:02 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:"Ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск приняла участие в показе американского модельера Лацюань Смита.

В рамках New York Fashion Week состоялся показ премиального бренда LaQuan Smith. В своей коллекции основатель модного дома Лацюань Смит предпочел черный цвет, который стал ведущим оттенком его бунтарских и провокационных нарядов.

Среди звездных моделей его коллекции – 31-летняя шведская модель Эльза Хоск.

На подиум соблазнительная блондинка вышла в длинном облегающем лакированном платье с обнаженными плечами, которое подчеркнуло ее тонкую талию и пышную грудь. Свой наряд total black она дополнила длинными перчатками в сетку. Look подчеркнули лакированные туфли-лодочки на высоком каблуке.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

@hoskelsa walking for @laquan_smith  #elsahosk

Публикация от Elsa Hosk (@elsahosk_pt)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

@hoskelsa walking for @laquan_smith 

Публикация от Elsa Hosk (@elsahosk_pt)

 И тепленько, и красиво: Эльза Хоск показала незаменимый в морозные дни образ

Не менее дерзкой деталью ее образа стали длинные оригинальные косички, которые контрастировали с черным аутфитом. Макияж с акцентом на глаза вызвал не меньше резонанса, ведь бледная кожа Эльзы Хоск выглядела космически в сочетании с насыщенными темными тенями.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Модель, Стиль, Подиум, Эльза Хоск, Наояд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Оскар-2020": полный список победителей кинопремии
02 Зараженный коронавирусом украинец: в МИД подтвердили информацию
03 В Пенсионном фонде подсчитали средний размер пенсии
04 У кого сегодня день ангела: значение имени и трогательные поздравления
05 Будьте великолепны: самые стильные сумки для деловых дам (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Марусе Звиробий избрали меру пресечения
Марусе Звиробий избрали меру пресечения
&quot;Уханьский&quot; коронавирус: Минздрав обеспокоен &quot;раздуванием&quot; ксенофобии
Коронавирус: Минздрав обеспокоен ростом ксенофобии
Госстат: Инфляция в Украине в январе ушла в &quot;минус&quot;
Госстат: Инфляция в Украине в январе ушла в "минус"
&quot;Самаритянин&quot;: кто сыграет в супергеройской драме с Сильвестром Сталлоне
"Самаритянин": кто сыграет в супергеройской драме с Сильвестром Сталлоне
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь