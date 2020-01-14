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И тепленько, и красиво: Эльза Хоск показала незаменимый в морозные дни образ

И тепленько, и красиво: Эльза Хоск показала незаменимый в морозные дни образ
08:23 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Шведская модель Эльза Хоск продемонстрировала идеальный зимний комплект белья.

31-летняя манекенщица смело диктует тренды для модниц во всем мире. Чувство стиля у Эльзы Хоск удачно объединилось с сексуальностью, которую знаменитость уверенно демонстрирует в наиболее пикантных образах.

Так, на страницах своего инстаграма она опубликовала фотографии, на которых появилась после сладкого сна.

Вместо пижамы Эльза Хоск выбрала комплект белья, который был создан в коллаборации бренда Victoria's Secret и американской модной марки "For Love and Lemons". Нежный бюстгальтер и трусики выполнены из белого пушистого материала и добавляют обольстительному виду модели легкости.

 
 
 
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Japan with a view

Публикация от elsa hosk (@hoskelsa)

Эльзу Хоск раскритиковали за излишнюю худобу (Фото)

Стоимость такого комплекта составляет около 100 долларов. Белье идеально подчеркнуло соблазнительное подтянутое тело звезды, которое она в очередной раз демонстрирует на страницах социальных сетей.

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Все по теме:

Модель, Образ, Снимки, Эльза Хоск, Шведская модель.
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