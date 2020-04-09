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Поджигателю чернобыльской зоны вручили подозрение

Поджигателю чернобыльской зоны вручили подозрение
06:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины:Мужчине, по вине которого огнем уничтожено 5 га лесничества в зоне ЧАЭС вручено подозрение.

Правоохранители вручили подозрение злоумышленнику, по вине которого огнем было уничтожено 5 га лесничества в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

При проведении неотложных следственных действий работники Ивановского отдела полиции установили лицо, причастное к возникновению пожара в зоне ЧАЭС.

"Им оказался ранее судимый 27-летний житель села Раговка. Как пояснил молодой человек полицейским, он вблизи заброшенной местной фермы ради забавы в нескольких местах поджег дикорастущую траву", - говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции Украины в среду вечером.

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В результате пожара возник неконтролируемый процесс уничтожения и повреждения огнем растительности на общей площади 5 га территории Котовского лесничества.

"Решается вопрос об избрании меры пресечения молодому человеку. Продолжается следствие", - подытожили в полиции.

Напомним: 

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Пожары, Киевская область, ЧАЭС, Чернобыль, Нацполиция.
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