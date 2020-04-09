Поджигателю чернобыльской зоны вручили подозрение

Новости Украины:Мужчине, по вине которого огнем уничтожено 5 га лесничества в зоне ЧАЭС вручено подозрение.

Правоохранители вручили подозрение злоумышленнику, по вине которого огнем было уничтожено 5 га лесничества в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

При проведении неотложных следственных действий работники Ивановского отдела полиции установили лицо, причастное к возникновению пожара в зоне ЧАЭС.

"Им оказался ранее судимый 27-летний житель села Раговка. Как пояснил молодой человек полицейским, он вблизи заброшенной местной фермы ради забавы в нескольких местах поджег дикорастущую траву", - говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции Украины в среду вечером.

В результате пожара возник неконтролируемый процесс уничтожения и повреждения огнем растительности на общей площади 5 га территории Котовского лесничества.

"Решается вопрос об избрании меры пресечения молодому человеку. Продолжается следствие", - подытожили в полиции.

Напомним: