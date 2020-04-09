Поджигателю чернобыльской зоны вручили подозрение

Правоохранители вручили подозрение злоумышленнику, по вине которого огнем было уничтожено 5 га лесничества в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
При проведении неотложных следственных действий работники Ивановского отдела полиции установили лицо, причастное к возникновению пожара в зоне ЧАЭС.
"Им оказался ранее судимый 27-летний житель села Раговка. Как пояснил молодой человек полицейским, он вблизи заброшенной местной фермы ради забавы в нескольких местах поджег дикорастущую траву", - говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции Украины в среду вечером.
В результате пожара возник неконтролируемый процесс уничтожения и повреждения огнем растительности на общей площади 5 га территории Котовского лесничества.
"Решается вопрос об избрании меры пресечения молодому человеку. Продолжается следствие", - подытожили в полиции.
Напомним:
4 апреля в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га. Пожар тушили более суток с привлечением спецтехники и пожарной авиации.
В Зоне отчуждения накануне произошел еще один пожар - вблизи с. Грезля Денисовецкого лесничества загорелись кустарники и травяной настил.