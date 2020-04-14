Зеленский лишил должности своего представителя в Кабмине

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Алексея Перевезенцева от исполнения обязанностей своего представителя в Кабинете министров Украины.
Соответствующие указы главы государства подписал 14 апреля, сообщается на его официальном сайте.
Отмечается, что эти функции Зеленский возложил на руководителя Координационного центра обеспечения взаимодействия с Кабмином Владимира Кладиева.
Как известно, Перевезенцев был назначен на пост представителя президента в правительстве (вне штата) 11 ноября 2019 года, будучи до этого государственным секретарем Министерства экономического развития и торговли.
Он сменил на этой должности народного депутата от "Слуги народа", главу комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальным вопросам Андрея Геруса.