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Кличко о расследовании "дела Поворозника": Никого покрывать не буду

Кличко о расследовании "дела Поворозника": Никого покрывать не буду
12:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: kyivcity.gov.ua

Новости Украины:Мэр Киева Виталий Кличко требует от НАБУ публичного расследования "дела Поворозника".

Мэр Киева Виталий Кличко требует от Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) публичного расследования дела о якобы взяточничестве первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николая Поворозника, чтобы исключить политические манипуляции.

"Что касается резонансной темы, которая вчера вечером всколыхнула СМИ и меня тоже, о том, что первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника якобы поймали на взятке и задержали. Вчера в его кабинете представители СБУ и Нацполиции проводили безотлагательные следственные действия", - сказал Кличко в ходе онлайн-брифинга в среду.

Мэр заявил: "Если чиновник виноват, то должен отвечать по закону – я никогда никого не покрывал и покрывать не буду. Но если это чьи-то манипуляции, политические игры, чтобы дискредитировать власть, то однозначно должны отвечать те, кто за этим стоит".

"Требую, чтобы не было политической ангажированности правоохранителей, открытого публичного расследования этого дела", - заяви КЕличко.

Он отметил, что это дело подследственно НАБУ, и именно от этого правоохранительного органа он требует объективного расследования.

"Первый заместитель главы КГГА – чиновник высокого ранга, и согласно законодательству такие дела – подследственность НАБУ. Я обращаюсь к НАБУ оперативно расследовать это дело и дать ответ на вопрос, которые волнуют сегодня общество", - призвал Кличко.

Он подытожил: "Мы все сегодня ждем объективного, справедливого расследования, которое расставит все точки над i. Кто-то должен сесть: или коррумпированный чиновник или тот, кто фабриковал это дело".

Как сообщалось, 14 апреля появилась информация о том, что в помещениях Киевской городской государственной администрации (КГГА) проводятся обыски после того, как сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задокументировали вымогательство первым заместителем председателя КГГА Николай Поворозник неправомерной выгоды от представителя компании-застройщика.

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Виталий Кличко, Киев, КГГА, НАБУ, Николай Поворозник.
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