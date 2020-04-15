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В Кабмине ввели зеркальные меры к странам, ограничивающим украинских перевозчиков

В Кабмине ввели зеркальные меры к странам, ограничивающим украинских перевозчиков
15:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Кабмине сегодня приняли решение об установлении ограничений для тех стран которые ограничивали украинских перевозчиков.

Кабинет министров Украины на заседании 15 апреля одобрил механизм, согласно которому Украина на началах взаимности будет принимать ограничительные меры к тем странам, которые установили ограничения для украинских грузовых перевозчиков.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины. 

"Сегодня, 15 апреля 2020 года, Правительством одобрен механизм, согласно которому Украина на началах взаимности будет принимать ограничительные меры к тем странам, которые установили ограничения для Украины", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что правительство внесло изменения в распоряжение Кабинета министров Украины от 14 марта 2020 года №287. Отныне для водителей и членов экипажа грузовых транспортных средств, членов экипажей воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад стран, установивших ограничения пересечения собственной границы для таких лиц из Украины, применяются соответствующие меры на принципах взаимности.

"Украина поддерживает свободное движение грузов между странами, мы не ограничивали осуществление грузовых перевозок в любом направлении. Экономика, как украинская, так и других стран должна работать", - подчеркнул министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. 

По его словам, после введения некоторыми странами ограничений в отношении украинских перевозчиков, правительство было вынуждено ввести зеркальные меры. 

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Пересечение государственной границы Украины разрешено для водителей и членов экипажа грузовых транспортных средств, членов экипажей воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад стран, которые не ограничивают пересечение собственной границы таким лицам из Украины, подчеркнули в министерстве.

Напомним:

На 15 апреля более двух миллионов людей со всего мира заболели COVID-19. Более 126 000 человек умерли. В мире с 2 000 043 случаев заболевания 484 573 человек выздоровела и 126 753 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

В Украине зафиксировано уже 3764 случая заболевания COVID-19, из них 108– летальных, выздоровели после коронавируса 143 человек.

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Украина, Перевозки, ВРУ, ВР, Транспорт, Кабмин, Рада.
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