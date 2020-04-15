Фейки о коронавирусе: ЕС и Канада объединят силы в борьбе с дезинформацией

Новости мира:ЕС и Канада будут вместе бороться против фейков о коронавирусе.

Евросоюз и Канада будут совместно противостоять распространению дезинформации о коронавирусе и попыткам посеять раздор на этой почве.

Об этом говорится в совместном заявлении министра иностранных дел Канады Франсуа-Филиппа Шампаня и Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"Канада и ЕС - давние партнеры в поддержании безопасности и процветания по всему миру. Мы вместе работаем в рамках Механизма быстрого реагирования G7, связанного с Системой быстрого оповещения ЕС, над определением и реагированием на иностранные угрозы нашим демократиям, в том числе распространением дезинформации и мифов о вирусе и попыткам разрушить наше единство", - отмечается в документе, распространенном канадским МИД.

Оба дипломата подчеркнули, что "защита свободы СМИ и свободного обмена информацией в период таких кризисов важнее, чем когда-либо".

"Канада и ЕС акцентируют внимание на ценности двустороннего и многостороннего сотрудничества во время, когда мир сталкивается с беспрецедентными вызовами общественному здоровью и экономической стабильности. Мы и в дальнейшем будем действовать совместно для преодоления кризиса", - заверили Боррель и Шампань.

Как сообщалось, в Канаде выявлено более 26 тыс. случаев инфицирования Covid-19. Болезнь унесла 823 жизни.