Оборонные закупки: Рада перенесла рассмотрение законопроекта

Новости Украины:Сегодня в ВРУ поступило письмо от Зеленского с требованием исключить из повестки дня рассмотрение законопроекта об оборонных закупках.

В Верховную Раду Украины поступило письмо от Президента Зеленского с требованием исключить из повестки дня законопроект об оборонных закупках.

Об этом во время заседания сообщил глава ВРУ Дмитрий Разумков.

"16 апреля 2020 года Президент Украины Зеленский обратился к ВРУ с повторным письмом относительно требования проведения внеочередного пленарного заседания с уточненной повесткой дня, с которой было изъято проект закона №2398-д об оборонных закупках", - сказал Разумков.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании в четверг планировала рассмотреть ряд законопроектов, в частности - об изменениях в Регламент ВРУ и о оборонных закупках.