В Кабмине уволили госсекретаря Мининфраструктуры

Новости Украины:В Украине по решению Кабмина уволили госсекретаря Министерства инфраструктуры.

Кабинет министров Украины уволил Андрея Галущака с должности государственного секретаря Министерства инфраструктуры Украины.

Соответствующее распоряжение Кабинета министров от 15 апреля 2020 года № 415-р обнародовано на Правительственном портале.

"Уволить Галущака Андрея Эдуардовича с должности государственного секретаря Министерства инфраструктуры Украины в соответствии с частью первой статьи 871 Закона Украины "О государственной службе", - говорится в распоряжении.

Андрей Галущак был назначен на должность государственного секретаря Министерства инфраструктуры Украины в декабре 2016 года. До этого он занимал должность начальника департамента инвестиционной политики АО "Укрзализныця".

Напомним:

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На утро 16 апреля в мире зафиксировано более 2 млн случаев COVID-19, более 130 000 человек умерли, более полумиллиона человек выздоровели.

В Украине зафиксирован 4161 случай заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 397 новых случаев.