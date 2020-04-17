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"Долгожданный следующий шаг": ЕС прокомментировал обмен удерживаемыми лицами

"Долгожданный следующий шаг": ЕС прокомментировал обмен удерживаемыми лицами
05:42 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости Украины:В ЕС рассказали, что думают о новом обмене на Донбассе.

В Европейском Союзе назвали взаимный обмен удерживаемыми лицами на Донбассе долгожданным шагом на пути реализации одного из мероприятий, согласованных на саммите "нормандской четверки" в декабре.

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС, которым располагает "Европейской правды".

"Это долгожданный следующий шаг на пути реализации одной из мер, согласованных на саммите Парижского нормандского формата 9 декабря 2019. Европейский Союз ожидает, что все стороны продолжат работу по выполнению Минских договоренностей, в том числе опираясь на рекомендации, согласованные во время саммита" - говорится в заявлении.

Евросоюз напомнил о своей поддержке Нормандского формата, ОБСЕ и Трехсторонней контактной группы.

"Полное выполнение Минских договоренностей - это единственный путь к достижению устойчивого и мирного урегулирования конфликта на востоке Украины" - подчеркнули в ЕС.

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Также Брюссель призвал Россию и поддерживаемые ею вооруженные формирования обеспечить свободу передвижения через линию соприкосновения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и гуманитарных субъектов, а также предоставить доступ Международного комитета Красного Креста ко всем лицам, которые остались под стражей.

16 апреля состоялось взаимное освобождение удерживаемых лиц на территории Донецкой и Луганской областей. Было освобождено 20 украинских граждан. Среди освобожденных преимущественно гражданские, а также двое военных и один полицейский.

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ЕС, Донбасс, Обмен пленными, ОРДЛО.
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