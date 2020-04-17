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Дело Черновол: в "Голосе" сделали заявление

Дело Черновол: в "Голосе" сделали заявление
06:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:В "Голосе" призвали к честному расследованию дел Майдана.

Фракция "Голос" призвала к "честному, прозрачному, беспристрастному и неполитизированному" расследованию дел Майдана, сообщила пресс-служба политсилы.

"Голос" призывает все государственные силы решительно осудить реванш старых пророссийских коррупционеров и добиться честного, прозрачного, беспристрастного и неполитизированного расследование всех дел Майдана", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что дело по задержанию и обвинению (в умышленном убийстве – ред.) народного депутата 8 созыва Татьяны Черновол является частью системного наступления на достижения Революции достоинства и дискредитацию ее участников со стороны Государственного бюро расследований (ГБР) и Офиса генерального прокурора.

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"Ее (Черновол – ред.) обвинения именно сейчас, на фоне провалившегося расследования Майдана, является очередным шагом для подготовки реванша команды Януковича, этого передового отряда московской оккупации страны", - сказано в сообщении.

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Голос, ГБР, Татьяна Черновол.
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