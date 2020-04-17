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Шмыгаль пообщался с хорватским премьером: детали разговора

Шмыгаль пообщался с хорватским премьером: детали разговора
19:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины:Глава украинского правительства провел телефонный разговор со своим хорватским коллегой.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Республики Хорватия Андрей Пленкович в пятницу, 17 апреля, в ходе телефонного разговора обсудили ряд важных вопросов, в частности борьбу с распространением коронавируса, европейскую и евроатлантическую интеграции, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

"Стороны проговорили методы борьбы с распространением коронавируса и стабилизации социально-экономической ситуации. Денис Шмыгаль выразил надежду, что Хорватия не примет мер в отношении лиц, которые в силу этой ситуации превысили разрешенный срок пребывания в стране", - говорится в сообщении.

Кроме того, Шмыгаль выразил надежду, что интеграция Украины в ЕС будет оставаться одним из приоритетов в рамках председательства Хорватии в ЕС.

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"Украина настроена на дальнейшую работу над имплементацией Соглашения об ассоциации и секторальной интеграции с ЕС в соответствии с принципами и приоритетов 6-го заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, которое состоялось 28 января этого года", - отметил глава украинского правительства.

Кроме того, в ходе разговора украинской стороной было предложено подписать Соглашение об Общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС во время саммита "Восточного партнерства".

Также премьер-министр Украины выразил надежду, что после отмены всех ограничительных мер, связанных с эпидемией, состоится экспертная миссия по предварительной оценке украинской инфраструктуры качества. Также стороны проговорили программы сотрудничества с НАТО и аспекты интеграции в Альянс.

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"Сегодня мы сосредоточены на практических аспектах интеграции в Альянс. Достижения совместимости с вооруженными силами стран-членов Альянса является одним из таких приоритетов, который достигается путем проведения оборонной реформы. Мы полагаемся на поддержку Хорватии в этом направлении", - отметил Шмыгаль.

Помимо прочего премьер-министры договорились продолжать активное развитие двустороннего сотрудничества и после отмены карантина осуществить официальные визиты в столицы обоих государств.

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Украина, Хорватия, Кабмин, Андрей Пленкович, Денис Шмыгаль.
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