Скачать
Суббота, 18.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Киево-Печерской Лавре - новая жертва COVID-19
В Киево-Печерской Лавре - новая жертва COVID-19
У Зеленского считают "поправочный спам" ярким примером лоббизма
У Зеленского считают "поправочный спам" ярким примером лоббизма
В Барселоне создали список неприкосновенных
В Барселоне создали список неприкосновенных
Страстная суббота 2020: что запрещается делать в этот день
Страстная суббота 2020: что запрещается делать в этот день

Минобороны о закупке средств медзащиты в Китае: Договор не был реализован

Минобороны о закупке средств медзащиты в Китае: Договор не был реализован
01:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:В Минобороны опровергли реализацию договора о закупке средств медзащиты в Китае.

В Минобороны Украины заявляют, что распространяемая в СМИ информация о якобы заключенном договоре с китайской фирмой на приобретение средств медицинской защиты не соответствует действительности, поскольку этот договор не был реализован.

"Соглашение не было реализовано и деньги не перечислялись. Министр обороны Украины Андрей Таран назначил служебное расследование, по результатам которого будет предоставлена дополнительная информация", - отметила пресс-секретарь министра обороны Светлана Павловская в пятницу вечером.

Напоминаем,глава Министерства обороны Андрей Таран подписал приказ № 106, который отменяет предыдущий приказ № 141 от 29 марта 2019 года об основных принципах организации объединенного руководства силами обороны и военного управления в Вооруженных силах Украины, подписанный бывшим министром обороны Степаном Полтораком. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Минобороны, Расследование, Светлана Павловская, Медсредства.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Страстная суббота 2020: что запрещается делать в этот день
02 Обломки распавшейся кометы ATLAS летят в сторону Солнца (Фото)
03 Covid-19: назван еще один фактор риска для заражения вирусом
04 Шмыгаль пообщался с хорватским премьером: детали разговора
05 Что скрывает Ваше подсознание: тест дня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 апреля
Зеленский заявил, что Украина нуждается в помощи МВФ (Видео)
Зеленский заявил, что Украина нуждается в помощи МВФ
Командующий Нацгвардии &quot;подхватил&quot; коронавирус
Командующий Нацгвардии "подхватил" коронавирус
Благодатный огонь 2020: что стоит знать о священном ритуале
Благодатный огонь 2020: что стоит знать о священном ритуале
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь