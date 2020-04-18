Минобороны о закупке средств медзащиты в Китае: Договор не был реализован

Новости Украины:В Минобороны опровергли реализацию договора о закупке средств медзащиты в Китае.

В Минобороны Украины заявляют, что распространяемая в СМИ информация о якобы заключенном договоре с китайской фирмой на приобретение средств медицинской защиты не соответствует действительности, поскольку этот договор не был реализован.

"Соглашение не было реализовано и деньги не перечислялись. Министр обороны Украины Андрей Таран назначил служебное расследование, по результатам которого будет предоставлена дополнительная информация", - отметила пресс-секретарь министра обороны Светлана Павловская в пятницу вечером.

Напоминаем,глава Министерства обороны Андрей Таран подписал приказ № 106, который отменяет предыдущий приказ № 141 от 29 марта 2019 года об основных принципах организации объединенного руководства силами обороны и военного управления в Вооруженных силах Украины, подписанный бывшим министром обороны Степаном Полтораком.