В СБУ опровергли информацию о подготовке покушения на Авакова

Новости Украины:Доказательств подготовки покушения на Арсена Авакова нет, говорят в СБУ.

Доказательств подготовки покушения на министра внутренних дел Арсена Авакова, о котором ранее заявил замглавы МВД Антон Геращенко, нет.

Об этом сообщил в эфире одного из телеканалов замначальника Главного управления СБУ Виталий Маяков, пишет "Лига".

Ранее Геращенко сообщал, что задержанный по подозрению в государственной измене генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов готовил покушение на Авакова.

"По поводу других лиц, на которых готовились покушения... Я, как следователь, оперирую доказательствами. В отношение Осмаева была поставлена задача, установлены определенные сроки, оплачен аванс за убийство. По поводу других лиц конкретные задачи на этот момент не ставились, и говорить о том, что готовились эти действия, доказательства на это время не собраны", - сказал Маяков.

Напоминаем, контрразведчики СБУ задержали Шайтанова 14 апреля. Как свидетельствуют материалы дела, Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра спецопераций "А" СБУ, находился на агентурной связи под псевдоним "Бобыль" у полковника ФСБ РФ Егорова.

Следствие располагает доказательствами, что по заданию спецслужб РФ Шайтанов планировал совершение терактов на территории Украины. За это представитель ФСБ гарантировал вознаграждение в размере 200 тыс. долл. и паспорт гражданина РФ. Исполнителем Шайтанов специально подобрал лицо среди бывших бойцов спецподразделений.

Кроме того, установлено, что Шайтанов собирал и передавал ФСБ информацию о секретных операциях в районе АТО/ООС и задействованных в них сотрудниках; международном сотрудничестве отечественных спецслужб в сфере нацбезопасности и обороны; сотрудниках СБУ и разведчиках; а также вербовал офицеров специальных и разведывательных органов для работы на ФСБ.

Шайтанова подозревают в госизмене и совершении терактов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

15 апреля Шевченковский районный суд Киева применил к Шайтанову меру пресечения в виде содержания под стражей до 14 июня.