Скачать
Суббота, 18.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В СБУ опровергли информацию о подготовке покушения на Авакова
В СБУ опровергли информацию о подготовке покушения на Авакова
В одном из киевских яхт-клубов произошел масштабный пожар (Видео)
В одном из киевских яхт-клубов произошел масштабный пожар (Видео)
В Барселоне создали список неприкосновенных
В Барселоне создали список неприкосновенных
Рецепт дня: Пасхальные яйца, окрашенные пищевыми красителями
Рецепт дня: Пасхальные яйца, окрашенные пищевыми красителями

В СБУ опровергли информацию о подготовке покушения на Авакова

В СБУ опровергли информацию о подготовке покушения на Авакова
02:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Доказательств подготовки покушения на Арсена Авакова нет, говорят в СБУ.

Доказательств подготовки покушения на министра внутренних дел Арсена Авакова, о котором ранее заявил замглавы МВД Антон Геращенко, нет.

Об этом сообщил в эфире одного из телеканалов замначальника Главного управления СБУ Виталий Маяков, пишет "Лига".

Ранее Геращенко сообщал, что задержанный по подозрению в государственной измене генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов готовил покушение на Авакова.

"По поводу других лиц, на которых готовились покушения... Я, как следователь, оперирую доказательствами. В отношение Осмаева была поставлена задача, установлены определенные сроки, оплачен аванс за убийство. По поводу других лиц конкретные задачи на этот момент не ставились, и говорить о том, что готовились эти действия, доказательства на это время не собраны", - сказал Маяков.

Напоминаем, контрразведчики СБУ задержали Шайтанова 14 апреля. Как свидетельствуют материалы дела, Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра спецопераций "А" СБУ, находился на агентурной связи под псевдоним "Бобыль" у полковника ФСБ РФ Егорова.

Следствие располагает доказательствами, что по заданию спецслужб РФ Шайтанов планировал совершение терактов на территории Украины. За это представитель ФСБ гарантировал вознаграждение в размере 200 тыс. долл. и паспорт гражданина РФ. Исполнителем Шайтанов специально подобрал лицо среди бывших бойцов спецподразделений.

Кроме того, установлено, что Шайтанов собирал и передавал ФСБ информацию о секретных операциях в районе АТО/ООС и задействованных в них сотрудниках; международном сотрудничестве отечественных спецслужб в сфере нацбезопасности и обороны; сотрудниках СБУ и разведчиках; а также вербовал офицеров специальных и разведывательных органов для работы на ФСБ.

Шайтанова подозревают в госизмене и совершении терактов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

15 апреля Шевченковский районный суд Киева применил к Шайтанову меру пресечения в виде содержания под стражей до 14 июня.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СБУ, Арсен Аваков, Антон Геращенко, Валерий Шайтанов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Страстная суббота 2020: что запрещается делать в этот день
02 Обломки распавшейся кометы ATLAS летят в сторону Солнца (Фото)
03 Зеленский возмущен количеством поправок к закону о банках
04 Что скрывает Ваше подсознание: тест дня
05 Covid-19: назван еще один фактор риска для заражения вирусом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Чехия планирует начать восстанавливать службы в храмах
Чехия планирует начать восстанавливать службы в храмах
Кадыров запретил жителям Чечни на выходных покидать дом
Кадыров запретил жителям Чечни на выходных покидать дом
В НБУ рассказали о состоянии рынка труда Украины
В НБУ рассказали о состоянии рынка труда Украины
Все эти упражнения можно делать дома: упражнения для женщин за 50
Все эти упражнения можно делать дома: упражнения для женщин за 50
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь