Программа НАТО: Украинский "Руслан" доставил в Польшу медгруз (Фото)

Новости Украины:В связи с программой НАТО украинский самолет доставил в Польшу груз медназначения.

Украинский Ан-124 "Руслан" в пятницу доставил в польский Вроцлав груз медицинского назначения по программе НАТО относительно стратегических перевозок (SALIS, Strategic Airlift International Solution).

Об этом сообщило МИД Польши в Twitter.

"НАТО помогает союзникам в борьбе с COVID-19. Второй самолет Ан-124 с медицинской помощью под эгидой программы НАТО SALIS приземлился во Вроцлаве",- говорится в сообщении польского внешнеполитического ведомства.

14 апреля в Варшаву прилетел самый большой транспортный самолет в мире – украинский Ан-225 "Мрия" с более 80 тоннами медицинского груза из Китая. В частности, он доставил 7 млн медицинских масок типа FFP2, несколько сотен тысяч защитных комбинезонов и несколько сотен тысяч защитных шлемов.

Напомним:

На 18 апреля 2 млн 243 тыс. 710 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. 154 тыс. 215 человек умерли.

За сутки число инфицированных в мире увеличилось на 85 тыс. 456 человек, число скончавшихся от вызываемых коронавирусом осложнений - на 8 тыс. 682.

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 5 тысяч 106 случая заболевания COVID-19, 18 апреля, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 275, а скончавшихся – 133.