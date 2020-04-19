Россия в Генассамблее ООН вновь пытается воспользоваться мировой пандемией

Новости Украины:РФ вновь стремится получить одобрение Генассамблеей ООН резолюции.

Москва не оставила попытки воспользоваться глобальной пандемией, чтобы ослабить международное давление на РФ в связи с ее агрессией против других стран, и внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН очередную резолюцию, которая обязывает другие страны прекратить экономические ограничения.

Об этом сообщил в субботу телеканал ABC News.

"Россия вновь стремится получить одобрение Генеральной Ассамблеей ООН резолюции относительно пандемии коронавируса, изъяв призыв об отмене односторонних санкций без решения Совета Безопасности ООН, но оставив требование прекратить протекционистские практики", - отмечается в сообщении.

ООН должна завершить процедуру принятия российского проекта резолюции "Декларация солидарности ООН перед вызовами коронавирусной болезни" в полдень среды по времени Нью-Йорка. По действующим правилам, голосование проводится консенсусом, то есть, если хоть одна страна до сих пор выскажет возражения по предложенному проекту резолюции, документ считается непринятым.

Это уже вторая попытка Москвы воспользоваться глобальной пандемией для того, чтобы обязать других членов ООН ослабить ограничения или снять международные санкции, прежде всего, против РФ. Первая попытка РФ провалилась 2 апреля, когда Украина, США, Великобритания, а также ЕС высказались против российского проекта резолюции, который поддержали только ЦАР, Куба, Никарагуа и Венесуэла.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица тогда назвал такую попытку "манипулятивной".