Скачать
Воскресенье, 19.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Свято-Михайловском соборе прошло Пасхальное Богослужение: видео
В Свято-Михайловском соборе прошло Пасхальное Богослужение: видео
В штаб-квартире ООН продлили карантин
В штаб-квартире ООН продлили карантин
Малиновский: Наблюдая за Серией А по ТВ думал, что этот чемпионат медленный
Малиновский рассказал о Серии А
Поздравления с Пасхой 2020: поздравления своими словами в прозе
Поздравления с Пасхой 2020: поздравления своими словами в прозе

Россия в Генассамблее ООН вновь пытается воспользоваться мировой пандемией

Россия в Генассамблее ООН вновь пытается воспользоваться мировой пандемией
02:14 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:РФ вновь стремится получить одобрение Генассамблеей ООН резолюции.

Москва не оставила попытки воспользоваться глобальной пандемией, чтобы ослабить международное давление на РФ в связи с ее агрессией против других стран, и внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН очередную резолюцию, которая обязывает другие страны прекратить экономические ограничения.

Об этом сообщил в субботу телеканал ABC News.

"Россия вновь стремится получить одобрение Генеральной Ассамблеей ООН резолюции относительно пандемии коронавируса, изъяв призыв об отмене односторонних санкций без решения Совета Безопасности ООН, но оставив требование прекратить протекционистские практики", - отмечается в сообщении.

ООН должна завершить процедуру принятия российского проекта резолюции "Декларация солидарности ООН перед вызовами коронавирусной болезни" в полдень среды по времени Нью-Йорка. По действующим правилам, голосование проводится консенсусом, то есть, если хоть одна страна до сих пор выскажет возражения по предложенному проекту резолюции, документ считается непринятым.

Генассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с коронавирусом

Это уже вторая попытка Москвы воспользоваться глобальной пандемией для того, чтобы обязать других членов ООН ослабить ограничения или снять международные санкции, прежде всего, против РФ. Первая попытка РФ провалилась 2 апреля, когда Украина, США, Великобритания, а также ЕС высказались против российского проекта резолюции, который поддержали только ЦАР, Куба, Никарагуа и Венесуэла.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица тогда назвал такую попытку "манипулятивной".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

РФ, Пандемия, Генассамблея ООН.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стильная самодельная маска своими руками (Фото)
02 Пройдите простой тест и узнайте, что о Вас думают другие
03 Пасха 2020: Украинские телеканалы 18 и 19 апреля будут транслировать богослужения
04 С Пасхой 19 апреля 2020! Лучшие поздравления в прозе и открытки
05 Меган Маркл и принца Гарри застали на прогулке во время карантина (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ситуация с пожарами на Житомирщине и Киевщине (Фото и видео)
Ситуация с пожарами на Житомирщине и Киевщине (Фото и видео)
Пандемия COVID-19: В мире ожидается дефицит кофе
Пандемия COVID-19: В мире ожидается дефицит кофе
В Молдове из-за коронавируса на полный карантин закрывают еще одно село
В Молдове на полный карантин закрывают еще одно село
День рождения Елизаветы II: королева отменила праздничный пушечный салют в связи с пандемией
День рождения Елизаветы II: королева отменила праздничный пушечный салют в связи с пандемией
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь