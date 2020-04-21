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Пожары в зоне отчуждения: ЕС готов поддержать Украину

Пожары в зоне отчуждения: ЕС готов поддержать Украину
01:18 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:ЕС готов поддержать Украину в борьбе с пожарами в Чернобыльской зоне

Европейский союз готов предоставить Украине поддержку в борьбе с пожарами в Чернобыльской зоне. Об этом написал в Twitter посол Украины в ЕС и в Бельгии Николай Точицкий, передает УНН.

"Во время нашего разговора еврокомиссар по вопросам кризисного менеджмента Янез Ленарчич заверил, что ЕС готов предоставить комплексную поддержку Украины в урегулировании ситуации с пожарами в Чернобыльской зоне. Высоко ценим готовность евопейських друзей помогать Украине", говорится в сообщении.

Украинский посол Точицкий добавил сообщение Ленарчича. В нем еврокомиссар сообщил, что обсудил с постоянным представителем Украины в Евросоюзе пожара в Украину.

"Рад был услышать, что ситуация под контролем. ЕС будет и дальше вести мониторинг и будет и дальше готов оказать помощь, пока пожары не будут полностью ликвидированы, с помощью "Copernicus EMS" и других подходящих инструментов, - написал Ленарчич.

Пожары в Чернобыле: спасатели ликвидируют отдельные очаги

В Чернобыльской зоне из четырех очагов пожара один локализирован. В Житомирской области из четырех очагов локализировано два.

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Все по теме:

ЕС, Пожары, Чернобыль, Николай Точицкий, Янез Ленарчич.
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