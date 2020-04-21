Пожары в зоне отчуждения: ЕС готов поддержать Украину

Новости Украины:ЕС готов поддержать Украину в борьбе с пожарами в Чернобыльской зоне

Европейский союз готов предоставить Украине поддержку в борьбе с пожарами в Чернобыльской зоне. Об этом написал в Twitter посол Украины в ЕС и в Бельгии Николай Точицкий, передает УНН.

"Во время нашего разговора еврокомиссар по вопросам кризисного менеджмента Янез Ленарчич заверил, что ЕС готов предоставить комплексную поддержку Украины в урегулировании ситуации с пожарами в Чернобыльской зоне. Высоко ценим готовность евопейських друзей помогать Украине", говорится в сообщении.

Украинский посол Точицкий добавил сообщение Ленарчича. В нем еврокомиссар сообщил, что обсудил с постоянным представителем Украины в Евросоюзе пожара в Украину.

"Рад был услышать, что ситуация под контролем. ЕС будет и дальше вести мониторинг и будет и дальше готов оказать помощь, пока пожары не будут полностью ликвидированы, с помощью "Copernicus EMS" и других подходящих инструментов, - написал Ленарчич.

#ЄС завжди підтримує Україну.

Під час нашої розмови Єврокомісар з питань кризового менеджменту Янез Ленарчич запевнив, що ЄС готовий надати комплексну підтримку Україні у врегулюванні ситуації з пожежами в Чорнобильській зоні.

Високо цінуємо готовністьдрузів допомагати! https://t.co/3uUs32uVke — Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) April 20, 2020

В Чернобыльской зоне из четырех очагов пожара один локализирован. В Житомирской области из четырех очагов локализировано два.