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Зеленский провел ряд кадровых изменений в руководстве районов

Зеленский провел ряд кадровых изменений в руководстве районов
07:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент уволил десять глав районных государственных администраций и назначил шестерых новых руководителей РГА.

Президент Владимир Зеленский провел ряд кадровых изменений в руководстве районными государственными администрациями: уволил 10 и назначил 6 глав администраций.Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте главы государства.

В частности, Президент уволил глав семи районных государственных администраций на Сумщине. Глава государства также отстранил от должностей по одному председателю РГА в Винницкой, Харьковской и Черниговской областях.

Зеленский уволил начальника СБУ Кировоградщины

Как отмечается, они уволены с должностей "в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины".

Вместе с тем Президент назначил двух глав РГА в Запорожской области, еще двух на Харьковщине и по одному – в Винницкой и Николаевской областях.

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Президент, РГА, Владимир Зеленский, Районы.
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