Зеленский провел ряд кадровых изменений в руководстве районов

Новости Украины:Президент уволил десять глав районных государственных администраций и назначил шестерых новых руководителей РГА.

Президент Владимир Зеленский провел ряд кадровых изменений в руководстве районными государственными администрациями: уволил 10 и назначил 6 глав администраций.Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте главы государства.

В частности, Президент уволил глав семи районных государственных администраций на Сумщине. Глава государства также отстранил от должностей по одному председателю РГА в Винницкой, Харьковской и Черниговской областях.

Как отмечается, они уволены с должностей "в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины".

Вместе с тем Президент назначил двух глав РГА в Запорожской области, еще двух на Харьковщине и по одному – в Винницкой и Николаевской областях.