После завершения карантина Зеленский проведет пресс-конференцию

Новости Украины:Владимир Зеленский планирует провести пресс-конференцию по итогам года президентства.

После завершения карантина Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести пресс-конференцию, во время которой журналисты смогут задать вопросы по итогам года президентства. Об этом сообщает Telegram-канал Офиса Президента.

"Офис Президента обращает внимание представителей СМИ, что после завершения карантина Владимир Зеленский непременно соберет пресс-конференцию, на которой журналисты вживую, а не через монитор компьютера смогут задать вопросы по итогам года президентства", - говорится в сообщении.

Указано, что сегодня в 19:00 на официальных страницах Офиса Президента Украины в социальных сетях состоится премьерный показ фильма "Год Президента Зеленского". Кроме того, фильм можно будет посмотреть на ряде ведущих украинских телеканалов.

Напомним, 21 апреля 2019 года Владимир Зеленский победил на президентских выборах с наибольшим результатом за всю историю Украины.

Также напомним, что к годовщине президентства команда Зеленского подвела итоги работы за год.