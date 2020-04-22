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После завершения карантина Зеленский проведет пресс-конференцию

После завершения карантина Зеленский проведет пресс-конференцию
15:26 Сегодня Телеграф УНН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский планирует провести пресс-конференцию по итогам года президентства.

После завершения карантина Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести пресс-конференцию, во время которой журналисты смогут задать вопросы по итогам года президентства. Об этом сообщает Telegram-канал Офиса Президента.

"Офис Президента обращает внимание представителей СМИ, что после завершения карантина Владимир Зеленский непременно соберет пресс-конференцию, на которой журналисты вживую, а не через монитор компьютера смогут задать вопросы по итогам года президентства", - говорится в сообщении.

Указано, что сегодня в 19:00 на официальных страницах Офиса Президента Украины в социальных сетях состоится премьерный показ фильма "Год Президента Зеленского". Кроме того, фильм можно будет посмотреть на ряде ведущих украинских телеканалов.

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Напомним, 21 апреля 2019 года Владимир Зеленский победил на президентских выборах с наибольшим результатом за всю историю Украины.

Также напомним, что к годовщине президентства команда Зеленского подвела итоги работы за год.

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Президент, Пресс-конференция, Карантин, Владимир Зеленский.
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