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Президент представил цифровые паспорта в приложении "Дія"

Президент представил цифровые паспорта в приложении "Дія"
15:40 Сегодня Телеграф УНН Фото: diia.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский представил электронные паспорта в спецприложении "Дія".

Цифровой паспорт гражданина Украины и загранпаспорт уже доступны в приложении "Дія".

Об этом во время онлайн презентации цифровых паспортов в мобильном приложении "Дія" заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

"В начале февраля презентовали "Дію" с доступом к цифровым водительскому удостоверению и свидетельству ... авто, это был очень важный шаг к реализации нашей стратегии "Государство в смартфоне", прошло всего два месяца, и мы делаем не менее важный, революционный шаг - представляем цифровой паспорт гражданина Украины и загранпаспорт теперь доступны в приложении "Дія", - отметил Президент.

После завершения карантина Зеленский проведет пресс-конференцию

По его словам, за первые три дня мобильного приложения "Дія" его пользователями стали 1 млн украинцев, сейчас уже количество 2,3 млн украинцев.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины принял постановление об электронных паспортах в приложении "Дія".

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Украина, Владимир Зеленский, ДИЯ.
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