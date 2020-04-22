Зеленский: Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну

Новости Украины:Зеленский высказался, касательно своих планов, за время каденции.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что уверен в том, что за его каденцию они закончат войну на Донбассе.

Об этом он сказал в фильме "Год Президента Зеленского".

"Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично. Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год, если он не будет работать, Минский процесс, то мы будем менять тактику. Мы к этому готовы. Год еще не прошел", — сказал Владимир Зеленский.

Как сообщалось, Президент назвал следующий шаг обменного процесса.

Напомним:

На 22 апреля в Украине зафиксировали 467 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 6 592.

Количество диагностированных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,56 миллиона. Зарегистрировано 177,4 тысячи летальных случаев, из них в США - более 45 000.