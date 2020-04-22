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Зеленский: Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну

Зеленский: Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну
17:53 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Украины:Зеленский высказался, касательно своих планов, за время каденции.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что уверен в том, что за его каденцию они закончат войну на Донбассе.

Об этом он сказал в фильме "Год Президента Зеленского".

"Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично. Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год, если он не будет работать, Минский процесс, то мы будем менять тактику. Мы к этому готовы. Год еще не прошел", — сказал Владимир Зеленский. 

Президент поручил Кабмину перевести все госуслуги в онлайн

Как сообщалось, Президент назвал следующий шаг обменного процесса.

Напомним:

На 22 апреля в Украине зафиксировали 467 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 6 592.

Количество диагностированных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,56 миллиона. Зарегистрировано 177,4 тысячи летальных случаев, из них в США - более 45 000.

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Украина, Война, Владимир Зеленский, ООС.
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