Скачать
Среда, 22.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Президент анонсировал создание государственной авиакомпании
Президент анонсировал создание государственной авиакомпании
В Чернобыльской зоне все еще тушат лесные пожары (Видео)
В Чернобыльской зоне все еще тушат лесные пожары (Видео)
Хэй: Усик недооценивает Чисору
Хэй: Усик недооценивает Чисору
Выберите понравившееся дерево и узнайте, какая профессия подходит именно Вам
Выберите понравившееся дерево и узнайте, какая профессия подходит именно Вам

Президент уверен, что за время его каденции в Украине отремонтируют все дороги

Президент уверен, что за время его каденции в Украине отремонтируют все дороги
19:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook

Новости Украины:Зеленский уверен, что за время его президентства в Украине отремонтируют основные дороги.

Президент Владимир Зеленский уверен, что за пять лет его каденции в Украине будут отремонтированы основные дороги в Украине. 

Об этом он сказал в интервью для фильма, показанного в эфире одного из телеканалов.

"Большая стройка". Я обещал, что мы это сделаем. Все главные дороги, которые соединяются все города в Украине, мы построим за пять лет моей каденции. Мы уже имеем проекты на 4 тысячи километров дорог, мы их обязательно в этом году построим, обязательно все эти дороги завершим. Я хочу, чтобы мы эту сумму в следующем году увеличили в разы", - сказал Зеленский.

Зеленский: Выборы следующего президента должны быть электронными

Также глава государства планирует, что за годы его каденции будут завершены крупные инфраструктурные объекты, которые годами стояли "заморожеными". В их числе – завершение строительства моста в Запорожье, который, по словам Зеленского, планируют сдать в течение двух лет.

Как сообщалось, с 1 марта в Украине стартовала, как и планировало правительство, "Большая стройка", проекты по ремонту и строительству инфраструктурных и социальных объектов, которые не останавливаются даже в условиях общенационального карантина. При внесении изменений в госбюджет на 2020 год Верховная Рада практически без изменений оставила финансирование дорожного строительства.

Напомним:

На 22 апреля в Украине зафиксировали 467 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 6 592.

Количество диагностированных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,56 миллиона. Зарегистрировано 177,4 тысячи летальных случаев, из них в США - более 45 000.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Дороги, Президент, Каденция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пройдите тест и узнайте, какая черта доминирует в Вашем характере
02 Смягчение карантина на транспорте: хотят начать с электричек
03 Ветрено и дождливо: синоптики рассказали, когда ждать потепления
04 Маникюр 2020: стильные идеи френча на весну (Фото)
05 Снизят уровень холестерина и очистят сосуды: продукты, которые стоит добавить в рацион
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ООС: Боевики шесть раз срывали режим &quot;тишины&quot; - из минометов и гранатометов
ООС: Боевики шесть раз срывали режим "тишины"
Всемирный банк прогнозирует сокращение денежных переводов из-за коронакризиса
Коронакризис: Всемирный банк дал печальный прогноз
На поражение: Трамп разрешил стрелять по иранским кораблям
На поражение: Трамп разрешил стрелять по иранским кораблям
Привлекаем удачу: твой талисман по Знаку Зодиака
Привлекаем удачу: твой талисман по Знаку Зодиака
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь