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Кабмин утвердил планы формирования тергромад еще двух областей

Кабмин утвердил планы формирования тергромад еще двух областей
21:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины:В правительстве Украины утвердили новый перспективный план по формированию территорий громад в еще двух областях.

Кабинет министров Украины утвердил перспективные планы формирования территорий громад Ивано-Франковской и Тернопольской областей.

Такое решение было принято на заседании, сообщает Правительственный портал.

"Над созданием перспективных планов громад работали Министерство, профильный комитет Верховной Рады Украины, облгосадминистрации, народные депутаты от округов и эксперты.

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Перспективные планы должны обеспечить формирование таких дееспособных громад, которые будут способны предоставлять населению качественные административные и другие услуги, а следовательно территориальные громады будут иметь большие возможности для своего развития", - прокомментировал проекты распоряжений министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев. 

Проекты распоряжений правительства разработаны соответствующими облгосадминистрациями и Минрегионом, согласно требованиям Закона Украины "О добровольном объединении территориальных громад" и Методики формирования дееспособных территориальных громад.

Согласно распоряжениям, в Ивано-Франковской области предусмотрено 61 дееспособную (объединенную) территориальную громаду, в Тернопольской - 55. Планы охватывают 100% территории областей.

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Украина, Кабмин, Власти, Тергромада.
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