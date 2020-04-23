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"Весна пришла": Зеленский объяснил, где обещанные "посадки"

"Весна пришла": Зеленский объяснил, где обещанные "посадки"
00:34 Сегодня Телеграф УНН Фото: ОПУ

Новости Украины:Зеленский рассказал, как контролирует ситуацию с "посадками" в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что по его мнению - нужно, чтобы Президент влиял на работу правоохранителей - еженедельно спрашивал, где результат. Об этом он сказал в фильме "Год Президента Зеленского", передает УНН.

"Весна придет - сажать будем. Здесь надо, во-первых, разобраться нашим гражданам, чего они хотят. Потому что часть граждан говорят: "Где посадки?" И я действительно этого хочу, и это обязательно будет. Но когда я начинаю кому-то из наших правоохранителей звонить и спрашивать: "Где результат? Мы обещали людям", другая часть граждан начинает говорить - "Ты Президент, это не твои полномочия. Вы не можете к себе звать правоохранителей". Я говорю - "Ок, не станем звать" - пожалуйста, правоохранители, нет телефонного права, ничего нет. Пожалуйста, работайте, делайте свою работу", - сказал Зеленский.

Он отметил, что в таком случае недовольны другие граждане, которые говорят, что нет результата, нет посадок.

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"Чего они хотят больше, посадок, или влияния Президента? Влияния Президента на правоохранительные органы с этой точки зрения, что этого человека надо посадить, а этого не надо трогать - этого влияния нет. Но каждую неделю вызвать их и спрашивать: "Где результат?" - я уверен, что такое влияние должно быть. Я уверен, что именно такой контроль от Президента хотят видеть люди", - добавил Зеленский.

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Правоохранители, Владимир Зеленский, ОПУ.
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