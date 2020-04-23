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Главы МИД "нормандской четверки" проведут видеовстречу уже через неделю

Главы МИД "нормандской четверки" проведут видеовстречу уже через неделю
00:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Видеовстреча министров в "нормандском формате" запланирована на 30 апреля.

Видеоконференция министров иностранных дел стран-участниц нормандского формата предварительно запланирована на 30 апреля, Украина рассчитывает на конструктивный подход со стороны России относительно поиска решения по достижению мира на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИДа Украины Екатерина Зеленко.

"Как сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, разговор по видеосвязи министров иностранных дел стран-участниц нормандского формата предварительно запланирован на 30 апреля. На необходимости переговоров руководителей МИД неоднократно акцентировал министр Дмитрий Кулеба. Надеемся на конструктивный подход со стороны России в деле поиска решения для достижения мира на Донбассе и прекращения агрессии. Нам нужно придать импульс нормандскому процессу", - подчеркнула она.

Зеленский: Сейчас Украину знает каждый американец

Ранее глава немецкого МИДа Хайко Маас анонсировал проведение видеоконференции министров иностранных дел стран нормандского формата на следующей неделе.

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Германия, Украина, Франция, Россия, МИД, Нормандский формат, Екатерина Зеленко.
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