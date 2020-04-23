Зеленский: Сейчас Украину знает каждый американец

Новости Украины:Зеленский рассказал об отношениях Украины с США.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина имеет прочные отношения с США.

Об этом он сказал в фильме "Год Президента Зеленского", передает УНН.

"С Америкой у нас сейчас... Мне кажется, мы стали очень известной страной. Сейчас Украину знает каждый американец. Не будем говорить по каким причинам, это не важно. У нас с Америкой прочные отношения сейчас", - сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины ранее заявил, что граждане должны иметь возможность, на следующих выборах голосовать онлайн.

Зеленский также отметил, что коронавирус показал, что это была за медреформа, поскольку больницы были не готовы к такому вызову.