Зеленский сменил замглавы ОП: кого назначили

Новости Украины:Сегодян Зеленский назначил нового заместителя ОП.

Президент Владимир Зеленский освободил Анну Коваленко от должности заместителя руководителя Офиса Президента и назначил на эту должность Романа Машовца.

Соответствующие указы от 22 апреля опубликованы на сайте главы государства.

"Назначить Машовца Романа Васильевича заместителем Руководителя Офиса Президента Украины", - отмечается в указе №153/2020.

Предварительно указом №152/2020 Президент освободил от должности заместителя руководителя ОП Анну Коваленко.

В то же время в пресс-службе главы государства сообщили, что руководитель ОП Андрей Ермак во время совещания, посвященного вопросам национальной безопасности и обороны страны, уже представил своего нового заместителя Романа Машовца.

В ОП подчеркнули, что одной из самых главных задач, поставленных перед Машовцом, является завершение работы над подготовкой Стратегии национальной безопасности и обороны страны и другими важными документами. Этот вопрос планируется рассмотреть на совещании под председательством секретаря СНБО Алексея Данилова.

В свою очередь, Машовец акцентировал внимание на важности пересмотра отдельных документов, касающихся сектора обороны и безопасности.

По его словам, необходимо наладить четкую координацию и взаимодействие между законодательной и исполнительной ветвями власти, а также ОП для системной работы над решением актуальных проблем отрасли.

Генеральный директор Государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичюс обратил внимание на решение проблем предприятий, которые входят в состав концерна.

Министр обороны Андрей Таран выразил надежду на конструктивное и профессиональное сотрудничество ветвей власти в интересах Украинского государства.

В совещании также приняли участие секретарь СНБО Алексей Данилов, Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, народные депутаты, представители силовых структур.

Роман Машовец родился в 1976 году. Окончил Военно-дипломатическую академию. Ветеран военной разведки и спецназа. С июля 2014 года занимался организацией военно-технической помощи для украинской армии. Стоял у истоков создания Сил специальных операций ВСУ.