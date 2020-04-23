Скачать
Четверг, 23.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 22 апреля: В Украине продлили карантин, Саакашвили может стать вице-премьером
Итоги дня 22 апреля: В Украине продлили карантин, Саакашвили может стать вице-премьером
Днем существенно потеплеет, но ночи – холодные: погода на ближайшие дни
Днем существенно потеплеет, но ночи – холодные: погода на ближайшие дни
Чемпионат Украины доиграют за полтора месяца
Чемпионат Украины доиграют за полтора месяца
Терентий Маревный: приметы и обряды 23 апреля
Терентий Маревный: приметы и обряды 23 апреля

Мы увидим современную страну: Зеленский уверен в "перезагрузке" Украины за четыре года

Мы увидим современную страну: Зеленский уверен в "перезагрузке" Украины за четыре года
09:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский уверен, что за четыре последующих года ему с командой удастся полностью "перезагрузить" Украину и сделать ее современной страной.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что ему с командой удастся за оставшиеся четыре года президентства полностью "перезагрузить" Украину и сделать ее современной страной.

"Я действительно хочу построить Украину. Я хочу передать Украину, в которой будут все дороги. Я думаю, что мы сможем за эти четыре года полностью перезагрузить Украину. И я думаю, что мы увидим современную страну, цифровую. Уверен, что мы закончим войну. Уверен в этом. И передадим Украину, в которой будет жить, не хочу загадывать, сколько миллионов людей. Но больше, чем сейчас", - сказал он в фильме "Год президента Зеленского", который демонстрирует в среду телеканал "Украина".

Зеленский уверен, что сделал правильный выбор, когда решил баллотироваться в президенты. "Я хотел помочь стране. Мы знали, что у нас война на Донбассе, но мы не знали, что нас ждет мировой экономической кризис, коронавирус, иранская трагедия (когда в начале 2020 года был сбит пассажирский самолет компании МАУ под Тегераном – ред.). Каждый день есть вызовы", - подчеркнул он.

"Весна пришла": Зеленский объяснил, где обещанные "посадки"

Зеленский отметил, что изначально готовилась программа, и планировалось быстро осуществлять многие шаги, но появляются обстоятельства, к которым он не готовился, и украинское общество не готовилось.

"И поэтому некоторые твои шаги, когда ты очень быстрый человек, хочешь все поменять, всех сменить, всех заменить, всех победить, оно прямо так сразу всех – не сразу получается", - указал он.

Зеленский о чиновниках среднего звена: Их всех надо "чистить"

Зеленский также убежден, что в Украине наивысшей ценностью являются люди, и он всегда хотел изменить отношение государства к гражданину Украины, чтобы к нему относились просто как к человеку.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Президент, Президент Украины, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите понравившееся дерево и узнайте, какая профессия подходит именно Вам
02 Пандемия коронавируса: определена температура, которая убивает COVID-19
03 Президент анонсировал создание государственной авиакомпании
04 Как правильно носить медицинскую маску
05 Кабмин утвердил планы формирования тергромад еще двух областей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинцы на карантине: все, что нужно знать о выплатах безработным
Карантин: все, что нужно знать о выплатах безработным
Мы увидим современную страну: Зеленский уверен в &quot;перезагрузке&quot; Украины за четыре года
Зеленский уверен в "перезагрузке" Украины за четыре года
Вражеский огонь на Донбассе: боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ
На Донбассе боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ
Сегодня начало месяца Рамадан: традиции и приметы
Сегодня начало месяца Рамадан: традиции и приметы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь