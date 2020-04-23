В Раде продолжают рассматривать поправки в "банковский" законопроект

Новости Украины:Комитету Рады осталось рассмотреть более 10 тысяч поправов "антиколомойский" законопроект.

Комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики продолжает работу над законопроектом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (№2571-д).

Трансляция заседания ведется на YouTube-канале комитета.

Члены комитета продолжают рассмотрение поправок к "банковскому" законопроекту №2571-д после перерыва в заседании, который был объявлен накануне вечером.

На заседании вчера, 22 апреля, члены комитета успели рассмотреть 5718 поправок из более 16,5 тысячи.

Во вторник, 21 апреля, Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики начал рассмотрение во втором чтении законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (№2571-д) .

Первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк сообщил журналистам, что рассмотрение документа идет по абзацам, которых более 70.