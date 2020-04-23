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В Раде продолжают рассматривать поправки в "банковский" законопроект

В Раде продолжают рассматривать поправки в "банковский" законопроект
12:07 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Комитету Рады осталось рассмотреть более 10 тысяч поправов "антиколомойский" законопроект.

Комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики продолжает работу над законопроектом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (№2571-д).

Трансляция заседания ведется на YouTube-канале комитета.

Члены комитета продолжают рассмотрение поправок к "банковскому" законопроекту №2571-д после перерыва в заседании, который был объявлен накануне вечером.

На заседании вчера, 22 апреля, члены комитета успели рассмотреть 5718 поправок из более 16,5 тысячи.

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Во вторник, 21 апреля, Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики начал рассмотрение во втором чтении законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (№2571-д) .

Первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк сообщил журналистам, что рассмотрение документа идет по абзацам, которых более 70.

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Верховная Рада, Законопроект, Банковский законопроект, Антиколомойский законопроект.
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