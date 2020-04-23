Президент назначил нового главу Закарпатской ОГА

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Закарпатской областной государственной администрации Алексея Петрова.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Петрова главой Закарпатской областной государственной администрации. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Соответствующий указ он подписал 22 апреля, сообщается на сайте главы государства.

26 декабря 2019 года Зеленский уволил с должности главы Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко.

До этого Петров подавал декларацию кандидата на должность главы Закарпатской ОГА.

"Назначить Петрова Алексея Геннадиевича главой Закарпатской областной государственной администрации", - говорится в указе.

Отметим, ранее он занимал должность начальника управления СБУ в Кировоградской области с 2019 года. А также был руководителем Департамента контрразведки Службы безопасности Украины с 2017 по 2019 год.

Сегодня на сайте президента также появился указ о его увольнении из кировоградской СБУ.