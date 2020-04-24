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Хербст о грядущих выборах в США: Вопрос Украины, очевидно, снова всплывет

Хербст о грядущих выборах в США: Вопрос Украины, очевидно, снова всплывет
00:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Хербст предупреждает о возможном возвращении "Украиногейта" на выборах в США.

Вопрос Украины, связанный с расследованием против Байденов, имеет все шансы снова стать актуальным на президентских выборах в США в то время, как Джо Байден остался практически единственным кандидатом от демократов в дальнейшей гонке.

Об этом заявил в четверг, 23 апреля, экс-посол США в Украине, директор Евразийского центра "Атлантического Совета" Джон Хербст.

"Джо Байден сейчас практически становится (единственным - ред.) кандидатом от демократов в президентской гонке. Таким образом, вопрос Украины, очевидно, снова всплывет в дальнейшей президентской кампании (в США - ред.)", - подчеркнул Хербст во время вебинара, организованного Американо -украинским деловым советом (USUBC).

Он отметил, что "украинская" тема является одним из самых мощных месседжей против Байдена в кампании Трампа. Впрочем, из-за пандемии коронавируса акценты несколько изменились.

Тем не менее, заметил экс-посол США, несмотря на это двухпартийная поддержка Украины со стороны США остается очень мощной. "Это справедливо сказать как об администрации, так особенно и о Конгрессе", - заверил американский эксперт.

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В этой связи он напомнил, как в прошлом году ведущие сенаторы-республиканцы, а также представители правительства США контактировали с Белым домом относительно возобновления военной помощи для Украины, прекращенной единоличным решением президента Трампа. После этого обе партии и администрация поддержали санкции против российского проекта "Северный поток - 2", у которого была цель пустить газ в обход Украины.

Для того, чтобы сохранить и усилить эту поддержку, Хербст отметил важность для команды Президента Украины Владимира Зеленского "укреплять отношения с Вашингтоном". Однако при этом, по его словам, нужно обратить внимание, по крайней мере, на три важных пункта.

"Во-первых, я не могу не подчеркнуть важность дальнейшего продвижения реформ", - отметил Хербст, отметив, что коррупция в Украине является одной из главных проблем для государства.

"Во-вторых, нужно избегать втягивания в американскую политику, прежде всего в вопросе (расследования- ред.) в отношении Байденов перед президентскими выборами в США в ноябре", - отметил експосол США

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И в-третьих, по его словам, "надо быть как можно более активным и последовательным", когда дело касается Конгресса США. Он уточнил, что многие украинские политики, которые приезжают в Вашингтон и пытаются добиться встреч в Конгрессе, выражают там разные позиции. Впрочем, эти месседжи, особенно когда они исходят от политической силы Президента Украины, "должны быть скоординированными".

Как сообщалось, украинский вопрос, а именно давление президента Трампа на Украину с целью начала расследования против семьи Байденов с одновременным прекращением военной помощи Украине, стал главной линией в процессе импичмента Дональда Трампа. В СМИ это дело получило название "Ukrainegate". Процесс импичмента завершился непризнанием вины Дональда Трампа в Сенате, который контролируется однопартийцами президента США.

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Джо Байден, Дональд Трамп, Джон Хербст, Выборы 2020.
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