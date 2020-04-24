Банковский законопроект: Рада пригласила МВФ к обсуждению

Новости Украины:Комитет Рады пригласил представителей МВФ к обсуждению законопроекта о банках

Глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев пригласил представителей МВФ к обсуждению законопроекта о банках. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

"В начале заседания председатель Комитета Данил Гетманцев сообщил, что по инициативе членов Комитета, подписал письмо Международному валютному фонду с приглашением их представителей присоединиться к обсуждению законопроекта", — говорится в сообщении.

ВРУ 30 марта приняла за основу проект закона № 2571-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы.

Позже стало известно, что в законопроект ко второму чтению народные депутаты подали уже более 16 тыс. поправок.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков назвал такое количество поправок антирекордом украинского парламента и отметил, что такие действия направлены на блокирование работы ВР.