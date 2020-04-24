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В Грузии отреагировали на возможное назначение Саакашвили вице-премьером Украины

В Грузии отреагировали на возможное назначение Саакашвили вице-премьером Украины
12:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Тбилиси может расценить назначение Саакашвили вице-премьером Украины как недружественный шаг Киева.

Возможное назначение бывшего президента Грузии (2004-2013 гг.), экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра Украины по реформам с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси как недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнера шаг, считает посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе.

"Вы знаете, что Михеил Саакашвили признан Грузинским государством, грузинским правосудием виновным и объявлен в международный розыск. В свое время было обращение к украинской стороне о задержании и передаче Михеила Саакашвили в Грузию, и были переданы материалы возбужденных уголовных дел... Кроме того, следует напомнить, что этот человек неоднократно призывал свергнуть легитимно избранное правительство Грузии насильственным путем. На фоне всего изложенного возможное назначение господина Саакашвили с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси, как недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнера шаг", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Шарашенидзе подчеркнул, что украинская сторона информирована об отношении Грузии к этому вопросу.

"Мы бережем нашу дружбу, и очень надеюсь, что, принимая решение, стратегический партнер примет во внимание отношение грузинской стороны к персоне Саакашвили и истории его преступлений в прошлом, что подтверждается вступившими в законную силу судебными постановлениями", - отметил дипломат.

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В то же время посол обратил внимание на то, что со дня восстановления независимости двух стран известен не один пример взаимной поддержки и тесного сотрудничества между Грузией и Украиной. Сегодня же динамика сотрудничества стран очень высокая, как в двусторонних, так и в международных форматах.

"Мы тесно сотрудничаем в рамках ГУАМ, в вопросах европейской и евроатлантической интеграции, в рамках инициативы "Восточного партнерства", в рамках международных организаций. Особенно следует подчеркнуть взаимопомощь и усилия в вопросах конфликта с Россией и деоккупации. В Грузии Украину считают одной из дружественных стран, а украинских народ – самым близким", - сказал Шарашенидзе.

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Он также напомнил о прошлогоднем визите президента и премьер-министра Грузии в Украину, в рамках которого был подписан документ о создании грузино-украинского стратегического совета высокого уровня, который положил основу для институционализации стратегического партнерства обеих стран. Однако посол отметил, что такое показательное сотрудничество "не всем нравится".

"Были неоднократные попытки искусственно внести раздор в наши отношения, хотя, к счастью, они были безрезультатны", - резюмировал он.

Ранее Саакашвили написал на своей странице в Facebook, что получил предложение стать вице-премьер-министром по реформам в Кабинете министров Украины. "Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве", - написал он.

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МВФ, Грузия, Реформы, Вице-премьер-министр, Владимир Зеленский, Михеил Саакашвили, Посол Грузии.
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