Гончарук об увольнении Нефедова: Это очередная ошибка власти

Новости Украины:Экс-глава украинского правительства негативно отреагировал на сегодняшнее решение Кабмина об увольнении Нефедова и его команды.

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал увольнение Максима Нефедова, Сергея Верланова, Роберта Зелди, Дениса Шендрика, Сергея Петухова и Дмитрия Венцковского с их должностей продолжением "зачистки" антикоррупционеров из правительства.

"Это очередная ошибка власти и очень плохая новость для бизнес-климата и Украины в целом", - написал Гончарук в своем аккаунте в соцсети Твиттер в пятницу вечером.

По мнению Гончарука, Нефедов и его команда достигли "серьезных результатов в своих сферах".

"Это начало "новой" кадровой политики. Надеюсь, что она будет в интересах Украины, а не ради отдельных украинцев", - подытожил Гончарук.