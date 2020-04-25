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Третий форум регионов Украины и Беларуси: известна дата

Третий форум регионов Украины и Беларуси: известна дата
01:13 Сегодня Телеграф Укринформ minregion.gov.ua

Новости Украины:Третий форум регионов Украины и Беларуси состоится в октябре.

Третий форум регионов Украины и Беларуси планируют провести в октябре в белорусском городе Гродно.

Об этом сообщается на сайте Министерства развития громад и территорий Украины.

В частности отмечается, что министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Украине Игорем Соколом, во время которой обсудили состояние подготовки к Третьему форуму регионов Украины и Беларуси под патронатом Президентов обеих стран.

"Алексей Чернышев заверил, что несмотря на карантинные мероприятия, украинская сторона готовится к Третьему форуму регионов, который должен состояться 1-2 октября 2020 года в г.Гродно, Республика Беларусь", - говорится в сообщении.

Министр отметил, что Украина ценит многолетнее плодотворное сотрудничество с Республикой Беларусь, в частности, по вопросам межрегионального и трансграничного сотрудничества. Он поблагодарил белорусскую сторону за присланные на рассмотрение Концепцию подготовки к Форуму регионов и заверил, что в ближайшее время состав украинской части Организационного комитета будет утвержден.

Также на встрече обсуждалась возможность проведения 4-5 июня в городе Гродно 2-го заседания украинско-белорусской Рабочей группы по вопросам межрегионального и трансграничного сотрудничества.

"Сейчас в Украине до 11 мая продлен карантин, после чего страна поэтапно начнет выходить из него. Поэтому на июнь можем точно запланировать заседание в онлайн режиме", – предложил Чернышов.

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В свою очередь, Посол Республики Беларусь Игорь Сокол подчеркнул, что их сторона рассмотрит любой вариант сотрудничества.

"Нам нужно двигаться поэтапно и исходить из того, что второе заседание Рабочей группы является одним из этапов подготовки к Третьему форуму регионов", – подчеркнул Посол.

Как известно, в октябре 2019 года в Житомире проходил второй форум регионов Украины и Беларуси, а первый такой форум состоялся в белорусском Гомеле в 2018 году.

Целью форумов является представление экономического потенциала регионов Украины и Беларуси, а также развитие новых инициатив и форм экономического, инвестиционного, научно-технического и культурного сотрудничества на межрегиональном уровне.

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Украина, Беларусь, Форум, Гродно.
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