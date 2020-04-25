Саакашвили заявил о важности сотрудничества с МВФ

Новости Украины:Михеил Саакашвили сравнил сотрудничество с МВФ с аппаратом ИВЛ для украинской экономики.

Бывший президент Грузии и кандидат на должность вице-премьер-министра Михеил Саакашвили сравнил сотрудничество с Международным валютным фондом с аппаратом искусственного дыхания для украинской экономики.

Об этом политик сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает Укринформ.

"Сейчас МВФ – это искусственное дыхание. Это не от хорошей жизни. Если бы мы были здоровыми, то нам бы не был нужен МВФ. И надо от этого аппарата отходить, но сейчас нам надо выжить и отдышаться", – подчеркнул Саакашвили.

Напоминаем, накануне стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Саакашвили и предложил ему поделиться своим видением развития Украины с правительством и парламентом.

По словам Саакашвили, ему предложили пост вице-премьера по вопросам реформ. В пятницу, 24 апреля, он встретился с народными депутатами из фракции "Слуга народа".

Первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко прогнозировал, что голосование за кандидатуру Саакашвили в Раде может состояться 28-29 апреля.