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Саакашвили заявил о важности сотрудничества с МВФ

Саакашвили заявил о важности сотрудничества с МВФ
03:41 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Михеил Саакашвили сравнил сотрудничество с МВФ с аппаратом ИВЛ для украинской экономики.

Бывший президент Грузии и кандидат на должность вице-премьер-министра Михеил Саакашвили сравнил сотрудничество с Международным валютным фондом с аппаратом искусственного дыхания для украинской экономики.

Об этом политик сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает Укринформ.

"Сейчас МВФ – это искусственное дыхание. Это не от хорошей жизни. Если бы мы были здоровыми, то нам бы не был нужен МВФ. И надо от этого аппарата отходить, но сейчас нам надо выжить и отдышаться", – подчеркнул Саакашвили.

Напоминаем, накануне стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Саакашвили и предложил ему поделиться своим видением развития Украины с правительством и парламентом.

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По словам Саакашвили, ему предложили пост вице-премьера по вопросам реформ. В пятницу, 24 апреля, он встретился с народными депутатами из фракции "Слуга народа".

Первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко прогнозировал, что голосование за кандидатуру Саакашвили в Раде может состояться 28-29 апреля.

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МВФ, Михеил Саакашвили.
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