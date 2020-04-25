"Политическое решение": Верланов рассказал о причинах его увольнения

Новости Украины:Сергей Верланов считает, что его увольнение является ничем не обоснованным "политическим решением".

Сергей Верланов считает, что увольнение его с должности председателя Государственной налоговой службы и увольнение главы Государственной таможенной службы Максима Нефедова является ничем не обоснованным "политическим решением".

Сообщил Верланов в эфире "Свобода слова Савика Шустера".

"Я считаю, что это изменение курса. Решения политические. Эти решения не имеют никакого основания относительно эффективности".

Бывший глава налоговой до сих пор не знает, кто именно инициировал его увольнение, а его самого даже не пригласили на заседание Кабмина.

"У меня нет информации, кто инициировал представление, потому что нас не звали (на заседание Кабмина – УП). Думаю, что мы поднимем эти материалы, они будут в прессе завтра-послезавтра. Меня не приглашали. Я не присутствовал на заседании Кабинета министров ", – рассказал уволенный глава налоговой.

По его же словам, никаких консультаций по поводу этого решения с ним не проводилось.

"Источник политического решения – Кабинет министров. Поскольку сегодня министр финансов не проводя никаких консультаций со мной как с председателем Государственной налоговой службы, кстати мы участвовали в конкурсе (также Нефедов – УП) у нас 5-летний контракт, хотя законодательство было изменено, но чисто по-человечески надо было поговорить с нами. Этого сделано не было", – говорит Верланов.

Бывший глава налоговой утверждает, что изменение курса произошло сразу после встречи президента Владимира Зеленского с представителями бизнеса в феврале.

К причинам увольнения он также относит выполнения плана по сбору налогов впервые за 8 лет. По его мнению, работа налоговой может не нравиться политическим оппонентам.

"Государственная налоговая служба впервые за 8 лет в 2019 году выполнила план, первые 6 месяцев 2019 – было недовыполнение, вторые 6 месяцев и последние 4 мы выполнили и перевыполнили план. Выполняется впервые за 4 года план по акцизам, по водочным изделиям. Я думаю, что это все не нравится нашим политическим оппонентам", – сообщил Верланов.

Кроме того, экс-глава налоговой считает, что никаких объективных предпосылок для увольнения не было.

"Были представлены документы, Кабинет министров принял решение, поэтому, я считаю, это решение, конечно, политическим. Потому что в его основание не положены факты или какие-то другие документы, уличающие пленки или обвинения, доведенные в суде. Это просто решение, которое принято в пятницу в 18:30 вечера ", – утверждает экс-руководитель Государственной налоговой службы.

Он также посетовал, что за последние два месяца в Минфине не провели ни одного совещания по ликвидности и дальнейшим шагам по реформированию налоговой.

"За последние два месяца в Министерстве финансов не было проведено ни одного совещания по ликвидности, это фактически совещание, на котором обсуждаются доходы и расходы.

То есть мы не понимали, куда движется государство", – пояснил Верланов.

Уволенный глава ГНС также сообщил, что подал заявление в Офис генпрокурора против бывшего министра экономики Игоря Уманского, обвиняя последнего в ложном сообщении о преступлении.

Что предшествовало: Бывший министр финансов Игорь Уманский обвинил должностных лиц органов государственной власти, в частности, Государственной фискальной службы, Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы в коррупции.

В то же время, когда Уманский занимал должность, он инициировал отставки председателя ГНС Сергея Верланов и председателя ГТС службы Максима Нефедова.

Уманский объяснил, что причиной этого были, в частности, "скручивания" НДС, от которых, по его словам, госбюджет теряет 5 млрд грн ежемесячно.

Верховная Рада поддержала создание временной следственной комиссии для по вопросам расследования возможных коррупционных действий должностных лиц Государственной таможенной, налоговой и фискальной служб.