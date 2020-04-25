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Вопрос обороноспособности: Канада будет продолжать помогать Украине

Вопрос обороноспособности: Канада будет продолжать помогать Украине
14:08 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:Канада в рамках развития военно-политического диалога, будет помогать Украине.

В рамках развития военно-политического диалога со стратегическими партнерами Украины, 24 апреля Министр обороны Украины Андрей Таран провел телефонный разговор с Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады в Украине госпожа Ларисой Галадза. Собеседники обсудили приоритетные направления оборонной реформы, а Канада подтвердила неизменность всесторонней поддержки Украины.

Об этом сообщает Минобороны.

"Стороны обсудили важные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, приоритетных направлений оборонной реформы и согласовали совместные действия на краткосрочную перспективу.

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Госпожа Посол подтвердила неизменность всесторонней поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины и готовность продолжать оказание всесторонней помощи, направленной на укрепление обороноспособности Украины", — говорится в сообщении.

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Украина, Оборона, Карантина.
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