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Кабмин разблокировал счета Общественной телерадиокомпании Украины

Кабмин разблокировал счета Общественной телерадиокомпании Украины
17:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Кабмин

Новости Украины:В Кабмине приняли решение о внесении изменений в разблокировку счета Общественной телерадиокомпания Украины.

Кабмин на своем заседании 24 апреля принял постановление "О внесении изменения в пункт 3 Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для финансовой поддержки публичного акционерного общества "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".

Об этом сообщает Правительственный портал. 

"Документ, разработанный Министерством культуры и информационной политики Украины, позволяет НСТУ погасить в течение 2020 года на основании решения суда задолженность перед акционерным обществом "Евроньюс", в том числе уплатить исполнительный сбор и другие расходы исполнительного производства», - говорится в сообщении.

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В. и. о. министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко в свою очередь отметила, что таким образом проблема с финансированием Общественного вещателя, которая тянулась несколько лет, сейчас, наконец, решена.

Как сообщалось, в конце февраля НСТУ заявила о блокировании счетов в связи с открытием исполнительного производства по взысканию с Общественного около 308 млн грн в пользу акционерного общества "Евроньюс".

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Украина, Кабмин, Карантин.
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