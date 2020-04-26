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Зеленский поговорил с главой ГАЗО: предложил предоставить план развития зоны отчуждения

Зеленский поговорил с главой ГАЗО: предложил предоставить план развития зоны отчуждения
17:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ОПУ

Новости Украины:Зеленский предложил руководителю Чернобыльской зоны отчуждения представить план развития этой территории.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе Государственного агентства Украины по управлению Зоной отчуждения (ГАЗО) Сергею Калашнику представить план развития этой территории.

Как сообщает пресс-служба главы государства, во время рабочей поездки в Киевскую область в воскресенье Зеленский пообщался с главой ГАЗО, который проинформировал его о мерах по предотвращению пожаров на этой территории.

"Главное, что мы можем сделать, - это раннее выявление пожаров с привлечением тепловизоров. Подключаем сюда беспилотники, а также постоянно проводим дежурство, чтобы быстрее на это реагировать. Должна быть размещена техника, должна быть заготовлена вода. Лесом надо заниматься, убирать захламленности, делать пожарные разрывы", - указал Калашник.

Зеленский и Шмыгаль возложили цветы к памятнику Героям Чернобыля

Он рассказал о развитии туристического потенциала Зоны отчуждения и подчеркнул, что займется планами создания международного привлекательного имиджа этого объекта. Глава Госагентства отметил, что для привлечения туристов после карантина в Чернобыльской зоне нужно улучшить инфраструктуру.

Зеленский также посетил логистический пункт, где размещены силы, участвующие в ликвидации пожара в Чернобыльской зоне отчуждения. Он осмотрел пожарную технику и поинтересовался условиями работы спасателей.

Пожар в Чернобыльской зоне: Зеленский наградил спасателей

Президент пообщался с пожарными и выразил им благодарность, он отметил важность обеспечения личного состава полноценным питанием. "Мы вам очень благодарны и уважаем вас за вашу работу", - сказал он.

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Чернобыль, Зона отчуждения, Владимир Зеленский, ГАЗО, Сергей Калашник.
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