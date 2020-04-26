Главу Государственной налоговой службы могут назначить без конкурса

Новости Украины:Кабмин разрешил назначить главу Государственной налоговой - по контракту.

Кабинет министров Украины разрешил назначить председателя и заместителя председателя Государственной налоговой службы в результате заключения контракта.

Об этом говорится в распоряжении правительства.

"Согласиться с предложением министра финансов Украины Марченко С. М. о необходимости назначения на вакантную должность председателя Государственной налоговой службы Украины путем заключения контракта о прохождении государственной службы", - говорится в документе.

Также в распоряжении определен первый заместитель министра финансов Денис Улютин, в качестве уполномоченного для проведения собеседования.

Как сообщалось ранее, понедельник, 27 апреля, является крайним сроком для подачи документов на должность председателя Государственной налоговой службы Украины.

Во время заседания Кабмина 24 апреля правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

Верланов заявил, что считает свое увольнение политическим решением.