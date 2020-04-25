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Нефедов об увольнении: Это, конечно, не трагедия, но жаль

Нефедов об увольнении: Это, конечно, не трагедия, но жаль
14:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Экс-глава таможни рассказал, что его освобождение стало для сюрпризом и для него, и для некоторых министров.

Бывший глава Таможенной службы Максим Нефедов предполагает, что его увольнение с должности сможет приостановить реформу.

Об этом он сказал в блиц-интервью изданию LIGA.net.

"Мы все взрослые люди. Это, конечно, не трагедия, но жаль, так как, вероятно, это означает остановку реформы. Мы старались как могли. Значит где-то недоработали ", - отметил Нефедов.

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По его словам, не было никаких намеков на увольнение именно 24 апреля. При этом ситуацию в целом он назвал "несколько трагикомической историей".

"Я пришел на Кабмин, потому что сегодня рассматривался вопрос о зарплатах таможенников, выступил, решение приняли. Далее объявили блок кадровых вопросов. И насколько я понял по выражению лица части министров, для многих наше увольнение - меня, Верланова (Сергея, экс-главы Государственной налоговой службы, - ред.), всех заместителей - было сюрпризом ", - уточнил Нефедов.

В то же время он сказал, что ни до заседания правительства, во время которого было объявлено решение о его увольнении, ни после у него не было коммуникаций с Премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром финансов Сергеем Марченко.

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"Думаю, что для команды Марченко это также стало неожиданностью", - добавил Нефедов.

Вместе с тем он назвал странным то, что во время заседания правительства накануне не было обсуждения кандидатуры Игоря Муратова, которого назначили временно исполняющим обязанности председателя Таможни.

"Муратов - это один из ветеранов Таможни. Он отвечает за вопросы по организации таможенной работы на границе. Человек опытный. Думаю, с технической точки зрения он справится ", - подчеркнул Нефедов.

Напомним, Кабинет министров уволил с дожности руководителей Государственной таможенной службы Максима Нефедова и его заместителей, а также главу Госналоговой Сергея Верланова.

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Кабмин, Гостаможня, Максим Нефедов, Сергей Марченко, Дмитрий Шмыгаль.
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