Кличко прокомментировал задержание своего заместителя за нападение на полицейского

Новости Украины:Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на ночной инцидент с участием своего заместителя Владимира Слончака.

Киевский городской голова Виталий Кличко прокомментировал ночной инцидент с участием своего заместителя Владимира Слончака. Об этом он написал в Facebook утром в понедельник.

"Решение в отношении заместителя председателя КГГА Владимира Слончака я принял, как только узнал об инциденте, который произошел с его участием в воскресенье поздно вечером. Сегодня все будет оформлено документально", - заверил Кличко.

Детали он планирует обнародовать на традиционном брифинге в КГГА в 12 часов. Этой ночью стало известно, что в Киеве на улице Льва Толстого задержали заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака.

Напомним, ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что в Киеве якобы задержали заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака. Сообщалось, что во время остановки автомобиля, где находились депутат Киевсовета и чиновник, возник спор с полицией, а последний якобы ударил инспектора.