Кличко уволил своего заместителя Слончака, ударившего полицейского

Новости Украины:Мэр Киева Виталий Кличко уволил заместителя главы КГГА Владимира Слончака, против которого открыли дело за избиение полицейского.

Киевский городской голова Виталий Кличко уволил своего заместителя Владимира Слончака в связи с инцидентом, произошедшим в ночь на понедельник, в ходе которого тот ударил инспектора патрульной полиции.

"Хочу сообщить, что я уволил заместителя председателя КГГА Владимира Слончака. Думаю, вы видела в новостях, что произошло вчера поздно вечером. Я не позволю дискредитировать городскую власть - в первую очередь тем, кто ее представляет", - написал Кличко в своем Телеграм-канале в понедельник.

При этом он извинился перед правоохранителями и киевлянами за недостойное поведение уволенного чиновника. "Я не раз говорил, что никого покрывать не буду! И Владимир Слончак должен отвечать за свои поступки по закону. Как и каждый гражданин Украины", - написал Кличко.

Как сообщалось, в воскресенье вечером патрульные полицейские остановили автомобиль Mercedes из-за того, что водитель забыл включить фары. За рулем была депутат Киевсовета и заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Людмила Костенко, с ней ехал первый заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий, глава набсовета ХК "Киевгорстрой" Владимир Слончак, некорректно общавшийся с правоохранителями.

Во время общения патрульные заподозрили, что водитель находилась в состоянии опьянения. Ей предложили пройти тест на драгере, однако женщина отказалась. Слончак начал агрессивно себя вести, решил выйти из авто, начал приставать к инспектору патрульной полиции, а затем вообще набросился на него с кулаками. Его задержали, а полицейскому вызвали "скорую" и госпитализировали с травмой.

Задержанные отказались от проведения теста на алкоголь, автомобиль был эвакуирован на штраф-стоянку. На водителя был составлен административный протокол по ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях, а пассажира задержали в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины и доставили его в изолятор временного содержания. "По факту угрозы или насилия в отношении работника правоохранительного органа начато уголовное производство по ч.2 ст.345 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы",- отмечается в сообщении.