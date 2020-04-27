Криклий заявил, что Турция ослабила ограничения по грузовым автоперевозкам

Турция упростила ограничительные меры в отношении международных грузовых автомобильных перевозок.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.
"Турция упростила ограничительные меры в отношении международных грузовых автомобильных перевозок. Теперь водители, не имеющие симптомов COVID-19, могут осуществлять перевозки без соблюдения 14 дней карантина", - отметил министр.
По словам Криклия, перевозчикам предоставляется 72 часа, чтобы завершить перевозки и осуществить разгрузку.
Он добавил, что приоритет на таможенных пунктах - перевозки продуктов питания, лекарств и медицинского груза.