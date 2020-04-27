Криклий заявил, что Турция ослабила ограничения по грузовым автоперевозкам

Новости Украины:По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, Турция упростила ограничения по вопросу международных грузоперевозок.

Турция упростила ограничительные меры в отношении международных грузовых автомобильных перевозок.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

"Турция упростила ограничительные меры в отношении международных грузовых автомобильных перевозок. Теперь водители, не имеющие симптомов COVID-19, могут осуществлять перевозки без соблюдения 14 дней карантина", - отметил министр.

По словам Криклия, перевозчикам предоставляется 72 часа, чтобы завершить перевозки и осуществить разгрузку.

Он добавил, что приоритет на таможенных пунктах - перевозки продуктов питания, лекарств и медицинского груза.