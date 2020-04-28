Немчинов: Появление четвертого вице-премьера, приведет к перераспределению обязанностей его коллег

Новости Украины:С появлением нового вице-премьера обязанности его коллег будут перераспределены.

Если Верховная Рада назначит в Кабинете министров четвертого вице-премьера, обязанности действующих вице-премьеров будут перераспределены постановлением правительства.

Об этом министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил в вечернем эфире телеканала ICTV.

"Любое распределение обязанностей между вице-премьерами определяется постановлением Кабинета министров Украины. Сейчас все обязанности поделены между действующими вице-премьерами - господином Федоровым, господином Пристайко, господином Резниковым. Если у нас появится четвертый вице-премьер-министр, будет осуществлено перераспределение этих обязанностей. Новая должность будет отвечать за то или иное направление, которое будет прописано в соответствующем постановлении КМУ", - пояснил Немчинов.

При этом он не стал комментировать перспективы назначения Михеила Саакашвили вице-премьером по вопросам реформ, подчеркнув, что такое решение - в компетенции ВР.

"Если парламент примет решение о назначении указанного лица (Саакашвили – ред.) или любого другого лица на эту должность, тогда это (его обязанности – ред.) будет определено", - отметил министр Кабмина.

Как сообщалось ранее, 22 апреля, народный депутат Александр Качура (фракция "Слуга народа") заявил, что кандидатура Саакашвили рассматривается на пост вице-премьер-министра по реформам.

В свою очередь Саакашвили отметил, что Президент предложил ему стать вице-премьером по вопросам реформ, и по этому поводу он уже общался с Премьер-министром. Впоследствии в комментарии журналистам Саакашвили уточнил, что на этой должности Зеленский предложил ему заниматься переговорами с МВФ.