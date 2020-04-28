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В "Слуге народа" удивлены решением об увольнении Верланова

В "Слуге народа" удивлены решением об увольнении Верланова
01:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В "Слуге народа" заявили о необоснованности увольнения Верланова.

У народных депутатов есть вопросы относительно причины увольнения главы Государственной налоговой службы Украины Сергея Верланова.

Как написал на своей странице в Facebook депутат от "Слуги народа", член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов, цифры свидетельствуют об обратном.

Нардеп отметил, что министр финансов Сергей Марченко, который выступал на заседании комитета, рассказал, что налоговая выполнила план поступлений в апреле на 24%.

"Глава Минфина сказал, что оба – и Нефедов, и Верланов, – были уволены из-за провала выполнения госбюджета. Если Нефедов действительно развалил таможню и его отставка – правильное решение, то увольнение Верланова депутаты просили объяснить. Сергей Марченко ответил, что налоговая якобы выполнила план поступлений в апреле на 24%, чему депутаты очень удивились", – отметил он.

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Холодов уточнил, что в начале года план на апрель (согласно старому бюджету и без учета падения экономики во время карантина) составил 31 миллиард гривень, а налоговая в апреле уже собрала 26,5 миллиарда.

"В любом случае это больше, чем 24%. Но с учетом корректировки бюджета, который принят Верховной Радой, Минфин должен был перечислить план на апрель и установить его на уровне 23 млрд. Таким образом, налоговая уже перевыполнила план по сборам за апрель – а месяц еще не закончился, цифры будут больше", – пояснил нардеп.

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Он добавил, что заявления о невыполнении плана не способствуют нормальной работе министерства и комитета, а также дезинформируют депутатов.

"Я никогда не был адвокатом Верланова, но цифры - упрямая вещь. Возможно, министр использует недостоверные данные и нужно разобраться, кто кладет их на его стол и для чего", – подытожил Холодов.

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Верховная Рада, ГНС, Минфин, Слуга народа, Сергей Верланов, Андрей Холодов.
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